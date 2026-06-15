Кевин Спейси рассказал о жизни после обвинений в домогательствах Фото: REUTERS.

Американский актер Кевин Спейси рассказал о жизни после обвинений в сексуальных домогательствах и попадания в черные списки Голливуда. Интервью с артистом вышло на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Звезда фильмов «Семь» и «Обычные подозреваемые» признался, что за последние годы увидел не только травлю, но и большую поддержку со стороны обычных людей. Его останавливали на улицах, в отелях и торговых центрах, а также присылали ему письма с теплыми словами.

«Щедрость, тепло, гостеприимство, доброта — вот чем меня окружили люди, которых я даже не знал», — сказал Спейси.

Актер считает, что реальная жизнь оказалась лучше той картины, которую можно увидеть в соцсетях. Он отметил, что за пределами интернета не встречал людей, которые писали о нем гадости.

Спейси также раскритиковал журналистов, которые, как он считает, заранее выносят приговор знаменитостям, оказавшимся под следствием. Артист подчеркнул, что не выступает против настоящих расследований, но считает недопустимым «линчевание» до окончания проверки.

Отдельно актер рассказал о деньгах. После обвинений Голливуд фактически отстранил его от работы, а защита в судах потребовала больших расходов. Спейси заявил, что начинает с нуля, хотя раньше многие считали его состояние огромным.

Ранее Спейси признавался, что из-за судебных расходов и потери работы оказался в тяжелом финансовом положении. Тогда актер говорил, что его дом выставили на продажу, а сам он не знает, где будет жить дальше. При этом артист напоминал, что уже сталкивался с похожими трудностями в молодости, когда работал в нью-йоркском театре.