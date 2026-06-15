ВС России освободили населенный пункт Артема в ДНР Фото: Shutterstock.

Российская армия продолжает успешно продвигаться в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз был освобожден населенный пункт Артема, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в понедельник, 15 июня. Российская армия успешно вытеснила боевиков Вооруженных сил Украины из села Артема, освободив населенный пункт. При этом другие подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось о потерях ВСУ в зоне спецоперации за прошедшие сутки. Так, украинская армия лишилась порядка 1265 человек на разных участках линии боевого соприкосновения.