Потери ВСУ за сутки составили 1265 боевиков Фото: REUTERS.

ВСУ потеряли около 1265 военных за сутки. Об этом рассказали в Минобороны России во время ежедневной сводки.

В зоне ответственности группировок войск "Север" и "Запад" противник потерял свыше 235 и более 220 человек соответственно. "Южная" уничтожила до 140 бойцов, "Центр" - до 290, "Восток" - более 330, а "Днепр" - свыше 50 военнослужащих, рассказали в военном ведомстве РФ.

До этого сообщалось, что киевские боевики за последнюю неделю потеряли более 9 тысяч военных. Более того, ВСУ столкнулись с потерями в технике. Вооруженные силы России в ночь на 15 июня нанесли масштабный удар по военным целям Украины. В Минобороны еще раз подчеркнули, что ВС РФ избирательны в ударах и поражают только объекты ВПК Украины и энергетические структуры, которые используются в интересах ВСУ.