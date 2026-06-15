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НовостиПолитика15 июня 2026 10:53

МО РФ: Киев готовит эвакуацию мощностей Дружковского и Славянского заводов

Заводы задействованы в ремонте техники Вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны России
Вениамин ЗАХАРОВ
Данные заводы задействованы в ремонте техники Вооруженных сил Украины

Данные заводы задействованы в ремонте техники Вооруженных сил Украины

Фото: REUTERS.

Киевский режим готовит эвакуацию производственных мощностей Дружковского и Славянского машиностроительных заводов. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, данные заводы задействованы в ремонте техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В условиях быстрого продвижения подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка, киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск ДНР», - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска в течение суток поразили места хранения и сборки дальних беспилотников.

Ранее сайт KP.RU писал, что в течение минувших суток российские средства противовоздушной обороны сбили 10 авиационных бомб, два снаряда РСЗО HIMARS и две крылатые ракеты «Фламинго».