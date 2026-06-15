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НовостиПолитика15 июня 2026 10:48

Российские ПВО за сутки сбили 10 авиабомб, две ракеты и два снаряда HIMARS

В Минобороны РФ уточнили, что ПВО сбила две крылатые ракеты «Фламинго» ВСУ
Мария СПИРИДОНОВА
Российские ПВО за сутки сбили 10 авиабомб, две ракеты и два снаряда HIMARS

Российские ПВО за сутки сбили 10 авиабомб, две ракеты и два снаряда HIMARS

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили десять авиационных бомб, две крылатые ракеты «Фламинго», а также два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующую сводку опубликовало Министерство обороны РФ в понедельник, 15 июня.

Кроме того, силами ПВО в течение суток были ликвидированы 453 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Вооруженные силы (ВС) РФ за указанный период поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Также поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 146 районах. За прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВСУ потеряли около 1265 военных.

14 июня сообщалось, что российские средства ПВО сбили за сутки 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника ВСУ.