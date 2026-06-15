Глава евродипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. Отмечается, что в черный список ЕС были включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных стран.

Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас выступила с очередным глупым заявлением в отношении России. Она предложила наложить санкции на всех участников СВО. По мнению евродипломата, эти люди не должны приезжать в ЕС. Каллас уверена, что такие санкции узаконить вполне возможно.

Нужно напомнить, что ЕС придерживается политики давления на Россию. В альянсе считают, что это якобы поможет добиться подписания мирного договора по украинскому конфликту на условиях Запада. Москва не против переговоров, но они должны быть справедливыми, а мирный договор должен урегулировать первопричины конфликта.