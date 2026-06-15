Умерла Гёрель Хансер, многолетний менеджер ABBA

В возрасте 76 лет умерла Гёрель Хансер — многолетнего менеджера легендарной группы ABBA. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

В возрасте 76 лет умерла Гёрель Хансер — многолетнего менеджера легендарной группы ABBA. О кончине сообщили участники коллектива, передает Daily Star.

«С глубочайшей скорбью сообщаем о кончине Гёрель Хансер. Мы потеряли нашего самого любимого друга и ближайшего коллегу. Эта утрата неизмерима», — сказано в заявлении всех четырех участников ABBA.

Причина смерти не раскрывается.

Гёрель Хансер в 1969 году начала работу в компаниях Sweden Music и Polar Music, принадлежавших менеджеру группы Стигу Андерсону. Позднее она стала его личным помощником, а затем заняла должность вице-президента звукозаписывающей компании Polar Music.

В период мирового успеха ABBA Гёрель Хансер сопровождала группу в гастролях, занималась взаимодействием со СМИ и постепенно стала личным менеджером коллектива и близким другом каждого из участников. Она также оставалась связующим звеном между артистами и фанатами по всему миру.

Особым годом в истории группы стал 1979, когда участники записали для Хансер композицию Sаng Till Gоrel в честь ее 30-летия. Трек был выпущен ограниченным тиражом и считается одной из редких записей в дискографии ABBA.

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