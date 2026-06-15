Чаплин: страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически с 2027 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически без обращения гражданина с 1 января 2027 года. Об этом "Парламентской газете" сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

"Новый подход предполагает, что Социальный фонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право. Без его заявления", - сказал Чаплин.

Пенсия будет назначаться с 1 января следующего года. Минтруд разместил соответствующее сообщение на портале проектов нормативных правовых актов.

Чаплин напомнил, что на данный момент для получения пенсии нужно подать заявление через "Госуслуги", МФЦ или лично в Социальном фонде. По его словам, это создает лишние бюрократические барьеры.

Ранее сайт KP.RU писал, что Соцфонд располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии в полном объеме.