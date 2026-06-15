Иск против решения ЕС о российском газе подала компания Nord Stream 2 AG Фото: Shutterstock.

Оператор «Северного потока - 2» обратился в суд Евросоюза с иском против решения ЕС о запрете на поставки российского газа. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте суда.

Иск был подан 27 апреля компанией Nord Stream 2 AG. Ответчиками выступают Европарламент и Совет ЕС. Компания добивается отмены регламента № 2026/261, принятого 26 января 2026 года и озаглавленного как документ «об исключении импорта природного газа из России и подготовке к исключению российского нефтяного импорта».

«Требование истца - отмена решения Совета ЕС и Европарламента номер 2026/261», - следует из опубликованного заявления.

В иске перечислены шесть нарушений европейских норм. По мнению Nord Stream 2 AG, эти ошибки следует оспорить.

Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявлял, что страны Европы потеряли все, что могли. Он считает, что члены ЕС окончательно утратили свои экономические позиции.