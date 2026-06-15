Мобилизованный умер после избиения в ТЦК в Закарпатье Фото: REUTERS.

В Закарпатье в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) скончался мобилизованный. По предварительным данным, причиной смерти могли стать побои, нанесенные мужчине сотрудниками военкомата, сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Как уточнил Глагола, инцидент произошел в Воловецком районном ТЦК. Официальных комментариев от пресс-службы Закарпатского областного ТЦК пока не поступало.

Представительство уполномоченного Верховной рады по правам человека незамедлительно начало расследование в рамках парламентского контроля. В адрес Государственного бюро расследований, военной службы правопорядка, Нацполиции Закарпатья, а также специализированной прокуратуры в сфере обороны уже направлены соответствующие запросы.

Это не первый инцидент с применением силы сотрудниками украинского ТЦК. Ранее житель города Воловец скончался после попытки принудительной мобилизации.