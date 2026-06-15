Сына экс-адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве и убийстве Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тушинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Эльвина Пашаева, сына бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Решение принято на период предварительного расследования по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как следует из судебного акта, с которым ознакомился ТАСС, Эльвин Пашаев обвиняется по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело в его отношении объединено с материалами расследования по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщалось ранее, сын бывшего адвоката Эльмана Пашаева обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере и причастности к делу об убийстве. Об этом сказано в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Военные следственные органы Следственного комитета (СК) России завершили расследования по делу в отношении Эльмана Пашаева. По данным следствия, речь идет о сумме свыше 46 млн рублей, которые, как утверждается, он получил, обещая помочь избежать уголовной ответственности по делу о неуплате налогов.