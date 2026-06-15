Лобода избавилась от недвижимости в России: за сколько она продала особняк

Mash: Певица Лобода продала особняк в Подмосковье за 850 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Уехавшая из России певица Светлана Лобода наконец продала подмосковный особняк площадью 1200 м² за 850 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исполнительница не могла найти покупателя с 2023 года. Все это время поместье в Княжьем Озере простаивало без покупателей. Светлана была вынуждена сдавать его в аренду за 1,3 миллиона рублей в месяц. Лишь в мае сделка наконец состоялась. Усадьбу приобрел один из крупных российских предпринимателей.

За вышеуказанную сумму новый владелец получил трехэтажный дом с мебелью и отделкой, в котором есть четыре спальни, две столовые, бар, бильярд и бассейн. В комплект также вошли ухоженный сад с беседкой, жилье для персонала, гостевой коттедж, пост охраны и гараж.

Лобода выставила дом на продажу сразу после выезда из России в 2022 году. Тогда она за него требовала 650 миллионов рублей. Однако впоследствии решила увеличить сумму до 850 миллионов.

KP.RU ранее писал, что Дмитрий Дибров решил снизить цену на свой дом в элитном поселке «Успенские Поляны» в Подмосковье. Теперь она составляет 495 миллионов рублей, что почти на 75 миллионов меньше первоначальной стоимости.