Daily Mail: Украинец и румын виновны в подготовке поджогов имущества Стармера Фото: REUTERS.

В Лондоне украинца и румына признали виновными по делу о подготовке поджогов имущества, связанного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом пишет Daily Mail.

Решение вынесли в Центральном уголовном суде Англии и Уэльса, известном как Олд-Бейли. Виновными признали гражданина Украины Романа Лавриновича и гражданина Румынии Станислава Карпюка, который родился на Украине.

Дело связано с серией поджогов в мае 2025 года. Тогда огонь повредил автомобиль Toyota, которым раньше владел Стармер, а также дома, связанные с британским премьером. В одном из них жила его родственница.

Следствие считало, что атаки были заранее спланированы. Лавриновича признали виновным в поджоге с намерением создать угрозу жизни, а также в поджоге при безразличии к тому, может ли кто-то пострадать. Карпюка признали виновным в сговоре с целью поджога.

Еще один фигурант дела, украинец Петр Починок, был оправдан. Все трое ранее отрицали вину. В суде также звучала версия о человеке под псевдонимом El Money. Он, как утверждало обвинение, общался с Лавриновичем через Telegram и предлагал деньги за поджоги. Приговор осужденным должны назначить позднее.

Ранее Politico сообщило, что в ЕС и США заметили падение авторитета Стармера. Западные дипломаты считают, что британскому премьеру будет сложно удержать позиции на фоне внутреннего давления. Отдельно отмечалось, что в случае его ухода Лондону придется заново выстраивать линию отношений с Киевом и Вашингтоном.