Глава Минтранса Никитин на встрече с Путиным перечислил новые маршруты для ВСМ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Владимир Путин на встрече с министром транспорта Андреем Никитиным обсудил строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей. Глава государства затронул в разговоре проект ВСМ Москва — Минск, отметив, что неоднократно обсуждал его с Александром Лукашенко.

«Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет», — подчеркнул Путин.

Никитин, в свою очередь, сообщил, что в приоритете с точки зрения реализации наряду с этим маршрутом также находится ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань. Кроме того, министр доложил о ходе работ над магистралью, которая свяжет столицу и Санкт-Петербург. По его словам, уже почти сварены первые пять вагонов, специалисты возводят эстакады и переходы через действующие инфраструктурные объекты.

Также Никитин попросил поручения президента о разработке концепции развития водного транспорта для определения полномочий между федеральными и региональными уровнями. Путин заявил, что займется этим вопросом.

Ранее Андрей Никитин, комментируя летний рост цен на авиабилеты, объяснил, что стоимость зависит от типа тарифа. По его словам, на субсидированных направлениях (в социально важные регионы вроде Дальнего Востока и Калининграда) цены остаются одинаковыми, а рост в первую очередь затрагивает коммерческие рейсы, где тариф формируется рынком и спросом пассажиров.