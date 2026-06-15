Лавров: Зеленский формулирует свои цели и оценки ситуации в разных состояниях Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Зеленский формулирует свои цели и оценки ситуации в "разных состояниях". Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам Лаврова, выступая каждый раз перед публикой, Зеленский высказывает различные точки зрения. Дипломат считает, что это происходит в зависимости от того, в каком состоянии находится глава киевского режима. Лавров таким образом поставил под сомнение возможность воспринимать заявления Зеленского.

«Зеленский постоянно говорит, что белорусы планируют напасть на Украину, подзуживает Запад. Мне кажется, он сейчас почувствовал полную свою безнаказанность. <…> он же в разных состояниях высказывает свои цели, свои оценки», - сказал Ларов, комментируя планы Запада задействовать Киев против Белоруссии.

Ранее руководитель МИД РФ напомнил позицию Москвы по разрешению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что позиция нашей страны после саммита на Аляске осталась неизменной.