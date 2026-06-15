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НовостиПолитика15 июня 2026 12:23

Памфилова допустила проблемы с интернетом во время выборов в России

Памфилова напомнила, что мобильную связь иногда глушат ради безопасности россиян
Арина СЕРОВА
Памфилова напомнила, что мобильную связь иногда глушат ради безопасности россиян

Памфилова напомнила, что мобильную связь иногда глушат ради безопасности россиян

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Перебои с мобильной связью в ряде регионов во время предстоящих выборов в России неизбежны. Однако все это происходит в целях безопасности граждан. Такую позицию озвучила руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Я считаю, что не надо роптать. Давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей», - заявила Памфилова, комментируя ситуацию с проведением онлайн-голосования.

Глава ЦИК подчеркнула, что избирательные комиссии уже адаптировались к работе в подобных условиях. Для минимизации технических трудностей на избирательных участках планируется установить дополнительные точки доступа Wi-Fi.

Ранее сайт KP.RU информировал, что в России могут разблокировать ряд иностранных ресурсов. Это коснется лишь тех онлайн-площадок, которые заблокированы не из-за нарушений российского законодательства, а по собственному решению компаний.