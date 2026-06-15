Памфилова допустила проблемы с интернетом во время выборов в России

Памфилова напомнила, что мобильную связь иногда глушат ради безопасности россиян Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Перебои с мобильной связью в ряде регионов во время предстоящих выборов в России неизбежны. Однако все это происходит в целях безопасности граждан. Такую позицию озвучила руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Я считаю, что не надо роптать. Давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей», - заявила Памфилова, комментируя ситуацию с проведением онлайн-голосования.

Глава ЦИК подчеркнула, что избирательные комиссии уже адаптировались к работе в подобных условиях. Для минимизации технических трудностей на избирательных участках планируется установить дополнительные точки доступа Wi-Fi.

Ранее сайт KP.RU информировал, что в России могут разблокировать ряд иностранных ресурсов. Это коснется лишь тех онлайн-площадок, которые заблокированы не из-за нарушений российского законодательства, а по собственному решению компаний.