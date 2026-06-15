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НовостиВ мире15 июня 2026 12:44

Рекордный однодневный прирост случаев заболевания Эболой произошел в Конго

За сутки в Конго выявили 72 новых заражения Эболой, общее число подтвержденных случаев достигло 782
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Рекордный однодневный прирост случаев заболевания Эболой произошел в Конго

Рекордный однодневный прирост случаев заболевания Эболой произошел в Конго

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Демократической Республике Конго зафиксирован один из самых высоких суточных приростов заболеваемости лихорадкой Эбола. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.

За 24 часа в стране выявлено 72 новых случая, общее число подтвержденных заражений достигло 782. Умерли 182 человека, при этом 32 летальных исхода подтверждены за те же сутки, 56 пациентов выздоровели, текущий уровень смертности составляет 23%.

Особенность нынешней вспышки в том, что ее вызывает редкий вид вируса Эбола — Бундибугьо (Bundibugyo virus). В отличие от самого распространенного штамма Заир, против этого вида пока нет одобренных вакцин или специфического лечения. Впервые он был выявлен в Уганде в 2007 году, с тех пор крупных вспышек не было.

Ранее KP.RU писал, что на Западе предупредили о риске новой пандемии из-за вспышки Эболы в Конго, назвав ее «генеральной репетицией». По мнению экспертов, после COVID-19 отношение к общественному и международному здравоохранению заметно ухудшилось, а нестабильная международная обстановка вызывает серьезные опасения, хотя ученые обладают необходимыми знаниями для борьбы с эпидемиями.