Рекордный однодневный прирост случаев заболевания Эболой произошел в Конго Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Демократической Республике Конго зафиксирован один из самых высоких суточных приростов заболеваемости лихорадкой Эбола. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.

За 24 часа в стране выявлено 72 новых случая, общее число подтвержденных заражений достигло 782. Умерли 182 человека, при этом 32 летальных исхода подтверждены за те же сутки, 56 пациентов выздоровели, текущий уровень смертности составляет 23%.

Особенность нынешней вспышки в том, что ее вызывает редкий вид вируса Эбола — Бундибугьо (Bundibugyo virus). В отличие от самого распространенного штамма Заир, против этого вида пока нет одобренных вакцин или специфического лечения. Впервые он был выявлен в Уганде в 2007 году, с тех пор крупных вспышек не было.

Ранее KP.RU писал, что на Западе предупредили о риске новой пандемии из-за вспышки Эболы в Конго, назвав ее «генеральной репетицией». По мнению экспертов, после COVID-19 отношение к общественному и международному здравоохранению заметно ухудшилось, а нестабильная международная обстановка вызывает серьезные опасения, хотя ученые обладают необходимыми знаниями для борьбы с эпидемиями.