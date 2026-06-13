"Генеральная репетиция": на Западе предупредили о риске пандемии из-за вспышки Эболы

FT назвала вспышку Эболы в Конго генеральной репетицией новой пандемии Фото: REUTERS.

Вспышка вируса Эбола в Конго может стать своеобразной "генеральной репетицией" новой пандемии на фоне ослабления систем здравоохранения и снижения доверия к науке. Об этом сообщает Financial Times.

По словам директора программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томаса Боллики, после пандемии COVID-19 отношение к общественному и международному здравоохранению заметно ухудшилось.

"Мы находимся в гораздо худшем положении из-за враждебного отношения к общественному и глобальному здравоохранению", - отметил эксперт.

Боллики подчеркнул, что ученые обладают необходимыми знаниями для борьбы с эпидемиями, однако нестабильная международная обстановка вызывает серьезные опасения.

Ранее KP.RU сообщал о 550 случаях заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество умерших от опасной болезни составляет 101 человек.