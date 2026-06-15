«РВ»: в Одессе сообщили о взрыве ракет «Фламинго» при подготовке к запуску

Ракеты «Фламинго». Фото: Efrem Lukatsky/Associated Press.

Крылатые ракеты «Фламинго» сдетонировали во время подготовки к запуску в Одессе. Об этом сообщает канал «Военкоры Русской весны» в мессенджере Макс.

Как сообщается, все произошло в районе улицы 25-й Чапаевской дивизии, где были слышны взрывы. По информации источника, ракеты предназначались для запуска по территории России, однако взорвались еще до старта.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru предположил, что причиной ЧП могло стать использование просроченного твердого топлива. По его словам, повреждение или неудовлетворительное состояние порохового заряда двигателя могло привести к нарушению химической стабильности топлива и последующей детонации.

Эксперт обратил внимание, что взрыв произошел непосредственно на пусковой установке, в результате чего она была выведена из строя. При этом, по его данным, других потерь зафиксировано не было.

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о сбитии ракеты «Фламинго» над Орлом. В своей речи он отметил, что такая ракета несет в себе большое количество взрывчатого вещества.