Умерла Эдже Иртем. Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Умерла Эдже Иртем, звезда турецкого сериала «Клюквенный щербет». Ей было 35 лет. Актриса скончалась от сердечного приступа на следующий день после своего дня рождения, об этом сообщил адвокат ее семьи.

По его словам, в доме в трагический момент находилась мать Эдже Иртем, но она не смогла вовремя помочь дочери. Поклонники выражают соболезнования семье и близким в социальных сетях.

Эдже Иртем завоевала любовь фанатов по всему миру ролью Ишил в знаменитом турецком сериале «Клюквенный щербет». Также она снималась в проектах «Новая невеста», «Права на престол Абдулхамид», «Запретный плод», «Мистер Ошибка» и «Семья».

Ранее KP.RU писал, что в США в возрасте 77 лет умерла актриса Энн Шедин, известная широкой публике по роли Кейт Тэннер в сериале «Альф». Родственники артистки сообщили на ее официальной странице в соцсетях, что она мирно ушла из жизни.