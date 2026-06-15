Иран пригрозил США и Израилю последствиями за нарушения мирного договора Фото: REUTERS.

Иран возложит на США ответственность за любые нарушения меморандума со стороны Вашингтона или его союзников, включая Израиль. Об этом заявил представитель МИД ближневосточного государства Эсмаил Багаи на еженедельной пресс-конференции.

По словам дипломата, на Ближнем Востоке не верят, что Израиль заинтересован в стабильности в регионе. Поскольку, как уверены в Тегеране, Иерусалим сторона не может предпринимать какие-либо действия без координации с США.

«Ответственность за любые нарушения соглашения другими участниками и союзниками США в регионе будет нести американская сторона», — сказал Багаи.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что именно Вашингтон должен отвечать за действия своих партнеров. Это касается и возможных шагов Израиля, если они будут противоречить положениям меморандума.

Немногим ранее KP.RU писал, что США и Иран обсуждают 14 пунктов возможной сделки. Среди них прекращение боевых действий, снятие морской блокады, восстановление судоходства через Ормузский пролив и частичная отмена санкций. При этом в Тегеране не спешат считать договоренности окончательными. Документ еще должны рассмотреть и доработать профильные ведомства.