Мы собрали последние новости вокруг войны и переговоров о мире между США и Ираном Фото: REUTERS.

В контексте нынешнего противостояния США и Израиля против Ирана фраза красноармейца Сухова «Восток – дело тонкое» внезапно перестала быть публицистическим оборотом и превратилась в описание реальности. Мы собрали последние новости вокруг войны и переговоров о мире между США и Ираном на 12 июня 2026 года.

Война США и Ирана: последние новости на 12 июня 2026 года

За последние несколько дней Дональд Трамп пригрозил разбомбить иранцев «к чертовой матери», затем говорил о новой серии мощных ударов, захвате нефтяной инфраструктуры и обсуждал в закрытом кругу применение ядерного оружия. Затем риторика резко развернулась в противоположную сторону: президент США начал утверждать, что мирная сделка уже близка, основные вопросы согласованы и никаких атак не потребуется.

В Тегеране при этом то опровергали отдельные заявления Трампа, то частично их подтверждали. В результате даже опытные востоковеды и американисты сейчас предпочитают не гадать, куда качнется маятник дальше – к примирению или к новой эскалации.

В Тегеране то опровергали отдельные заявления Трампа, то частично их подтверждали Фото: REUTERS.

14 пунктов меморандума между США и Ираном

На фоне всей этой словесной турбулентности начали появляться и вполне конкретные сигналы. Так, агентство Mehr опубликовало 14 пунктов проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

Если верить опубликованным данным, стороны обсуждают:

- прекращение боевых действий на всех фронтах,

- снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив,

- частичную отмену санкций,

- доступ иранцев к замороженным активам.

- Также речь идет о запуске переговоров по долгосрочному соглашению вокруг ядерной программы и постепенной нормализации экономических отношений.

Самые чувствительные вопросы традиционно касаются денег и атома. В проекте фигурирует разблокировка иранских активов на 24 миллиарда долларов, причем часть средств Тегеран хотел бы получить еще до начала полноценных переговоров.

Будущая сделка должна касаться, прежде всего, обогащенного урана, санкций и экономического восстановления страны.

Зато иранскую ракетную программу и поддержку союзных вооруженных группировок предлагается вывести за рамки обсуждения.

Стороны обсуждают снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив Фото: REUTERS.

Что будет дальше в конфликте США и Ирана

Иранские власти, впрочем, пока не спешат праздновать дипломатическую победу. В МИД страны указали: документ еще предстоит рассмотреть и доработать профильным ведомствам.

Телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники сообщил: меморандум может быть подписан в начале следующей недели и откроет путь к дальнейшим переговорам. Сам Трамп и вовсе заявил, что это может произойти в ближайшие выходные.

Одновременно Axios добавил о еще одном важном изменении позиции Белого дома. Если раньше американцы настаивали на полном вывозе высокообогащенного урана из Ирана, то теперь рассматривают вариант его «разбавления» внутри страны под контролем инспекторов ООН.

Почему переговоры США и Ирана идут так медленно

Сам процесс переговоров выглядит почти так же запутанно, как и заявления сторон. Сообщения между Вашингтоном и Тегераном часто идут через посредников и курьеров, а иногда добираются до адресата по несколько дней. Такая схема используется, в том числе для того, чтобы не раскрывать местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Ситуацию дополнительно осложнили ограничения Интернета внутри страны. После американских и израильских ударов, а также серии диверсий против руководства Ирана власти ограничили доступ к иностранным сайтам и мессенджерам, поэтому отдельные сообщения могли доставляться почти двое суток. Даже наличие прямого канала между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи не сильно ускоряет процесс.

До мира еще далеко Фото: REUTERS.

Напряжение о Ормузском проливе

На этом фоне ситуация в Ормузском проливе остается напряженной. США сообщили об уничтожении двух иранских беспилотников, которые якобы пытались атаковать торговые суда. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что военные пресекали попытку несанкционированного прохода танкера через пролив. Иранские структуры также сообщили о закрытии Ормуза до особого уведомления.

Что думает Израиль о сделке по Ирану

Не менее любопытно развивается история вокруг Израиля. По одним данным, первоначальные заявления Трампа о скорой сделке застали Биньямина Нетаньяху врасплох. По другим, американский президент все же обсуждал ситуацию с израильским премьером. При этом Тель-Авив подчеркнул, что не является стороной будущего меморандума, хотя и рассчитывает: итоговое соглашение будет предусматривать передачу запасов урана, демонтаж инфраструктуры по его производству, ограничения на ракетную программу и прекращение поддержки проиранских группировок в регионе.

Первоначальные заявления Трампа о скорой сделке застали Биньямина Нетаньяху врасплох Фото: REUTERS.

Сам Трамп уже начал рекламировать возможное соглашение как серьезную экономическую победу. По его словам, урегулирование конфликта приведет к снижению цен на нефть, а вслед за ними начнут дешеветь и другие товары. Глава Белого дома также рассказал о переговорах с лидерами Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Кувейта, заверив: будущая сделка окажется выгодной всем сторонам, включая сам Иран.

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