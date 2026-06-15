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НовостиПолитика15 июня 2026 13:09

Мирошник: с начала 2026 года май стал самым "кровавым" месяцем из-за атак ВСУ

За май число пострадавших от преступных действий киевского режима увеличилось на 271 человека, рассказал Мирошник
Вениамин ЗАХАРОВ
Мирошник: с начала 2026 года май стал самым "кровавым" месяцем. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Мирошник: с начала 2026 года май стал самым "кровавым" месяцем. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Май стал самым «кровавым» месяцем с начала 2026 года по количеству пострадавших и погибших от атак ВСУ мирных жителей России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ежемесячном докладе.

Отмечается, что по сравнению с апрелем, число пострадавших от преступных действий киевского режима увеличилось на 271 человека. При этом по сравнению с мартом, считавшимся до этого момента самым трагическим - на 237. Он заявил, что в мае от рук киевского режима погибли 153 человека, а ранения получили еще 885 человек.

«Рост числа пострадавших мирных жителей непосредственно связан с передачей Киеву «западными партнерами», в частности, Великобританией, большого числа ударных беспилотников», - сообщил Мирошник.

Как ранее писал сайт KP.RU, посол Мирошник заявил, что киевский режим применяет в Краматорске тактику «выжженной земли».