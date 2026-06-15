Макрон заявил о необходимости отобрать у Ирана обогащенный уран Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил о необходимости нейтрализации запасов обогащенного урана в Иране и их передачи под контроль атомной программы ООН.

«Мы обеспечим надлежащую нейтрализацию оставшихся мощностей по производству обогащенного урана», - заявил Макрон на фоне сделки США и Ирана.

Макрон заявил, что критически важные запасы необходимо либо изъять, либо разбавить, а затем передать под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее KP.RU сообщил, что Иран возложит на США ответственность за нарушения меморандума их союзниками, включая Израиль. В Тегеране не верят в интерес Израиля к стабильности региона, так как считают его действия координированными с США.