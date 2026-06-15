Вэнс: Иран может получить доступ к фонду восстановления на 300 млрд долларов Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 млрд долларов, если выполнит свои обязательства в рамках потенциального соглашения с Вашингтоном.

В интервью телеканалу CBS ведущая попросила Вэнса прокомментировать заявления иранской стороны о возможности использования средств фонда восстановления. Отвечая на вопрос, вице-президент отметил, что такой сценарий действительно рассматривается.

«Такого рода возможность может быть им предоставлена за счет фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств», — заявил он.

По его словам, доступ к средствам будет зависеть от соблюдения Тегераном условий будущего соглашения с Вашингтоном.

Напомним, США и Иран обсуждают 14 пунктов сделки, включая прекращение боевых действий, снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив. Тегеран пока не считает договоренности окончательными, так как документ должны рассмотреть профильные ведомства.