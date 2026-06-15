Каллас призвала разрушать российскую экономику по кирпичику Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что санкции Евросоюза должны «по кирпичику» разрушить российскую экономику. Тем самым в Брюсселе фактически признали, что план быстрого обрушения экономической системы РФ потерпел неудачу.

«Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики», — заявила Каллас, комментируя принятие нового промежуточного малого пакета санкций.

Ранее Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. Отмечается, что в черный список ЕС были включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных стран.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы уже есть большой опыт борьбы с антироссийскими санкциями. Он подчеркнул, что правительство и сегодня продолжает успешно минимизировать санкционное давление стран ЕС.

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