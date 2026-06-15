Макрон не стерпел угрозы Трампа: президент Франции не желает уступать США в вопросе ограничений

Макрон заявил, что не пойдет на уступки Трампу после угроз ввести пошлины Фото: EAST NEWS.

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен идти на уступки американскому коллеге Дональду Трампу после того, как тот начал угрожать Парижу. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу TF1.

Поводом для конфликта стало требование Вашингтона отменить ограничения на технологические компании Штатов. Если Париж не выполнит это, то Трамп введет 100% пошлины на все французское шампанское и вино.

«Нет, потому что это не так работает», - ответил Макрон на вопрос СМИ о возможных уступках американской стороне.

Французский президент напомнил, что Европа и США еще прошлым летом подписали сделку по таможенным пошлинам. Они обговаривали этот договор несколько месяцев. По его словам, экономике сейчас необходима стабильность, а протекционистские меры не приносят пользы ни одной из сторон.

Макрон тем не менее дал понять, что готов к диалогу. Он заявил, что хочет обсудить спорный вопрос с Трампом. Однако политик будет твердо отстаивать позицию своей страны.

Стоит отметить, что это не первый конфликт между США и Францией. До этого Макрон и Трамп повздорили из-за войны в Иране, поскольку французский глава отказался поддерживать Вашингтон.