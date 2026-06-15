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НовостиВ мире15 июня 2026 13:43

Макрон не стерпел угрозы Трампа: президент Франции не желает уступать США в вопросе ограничений

Макрон заявил, что не пойдет на уступки Трампу после угроз ввести пошлины
Арина СЕРОВА
Макрон заявил, что не пойдет на уступки Трампу после угроз ввести пошлины

Макрон заявил, что не пойдет на уступки Трампу после угроз ввести пошлины

Фото: EAST NEWS.

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен идти на уступки американскому коллеге Дональду Трампу после того, как тот начал угрожать Парижу. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу TF1.

Поводом для конфликта стало требование Вашингтона отменить ограничения на технологические компании Штатов. Если Париж не выполнит это, то Трамп введет 100% пошлины на все французское шампанское и вино.

«Нет, потому что это не так работает», - ответил Макрон на вопрос СМИ о возможных уступках американской стороне.

Французский президент напомнил, что Европа и США еще прошлым летом подписали сделку по таможенным пошлинам. Они обговаривали этот договор несколько месяцев. По его словам, экономике сейчас необходима стабильность, а протекционистские меры не приносят пользы ни одной из сторон.

Макрон тем не менее дал понять, что готов к диалогу. Он заявил, что хочет обсудить спорный вопрос с Трампом. Однако политик будет твердо отстаивать позицию своей страны.

Стоит отметить, что это не первый конфликт между США и Францией. До этого Макрон и Трамп повздорили из-за войны в Иране, поскольку французский глава отказался поддерживать Вашингтон.