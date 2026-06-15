Летчиков разбившегося бомбардировщика ТУ-22М3 нашли местные жители Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Военный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при заходе на посадку недалеко от села Каменка. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

«По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться. Их нашли местные, живыми. Жертв и разрушений нет», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в мессенджере «Макс».

Летчики успели катапультироваться в самый последний момент. Приземлившихся в окрестностях села пилотов самостоятельно разыскали и спасли местные жители, которые сразу же бросились на поиски после звука взрыва.

Спасенный экипаж передан врачам. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь, при необходимости пилотов оперативно эвакуируют вертолетом в областной центр. К месту происшествия выехали оперативные службы.