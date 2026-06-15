Лавров: Минск - наш союзник, но в украинском конфликте не участвует

Лавров напомнил, что Минск не одобряет попытки Запада втянуть Белоруссию в бои на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минск является нашим союзником, однако он не участвует в украинском конфликте. Москва прекрасно понимает позицию своего соседа. Об этом заявил на брифинге глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы прекрасно понимаем тот подход, который президент (Белоруссии Александр - прим. ред) Лукашенко излагал: Беларусь наш союзник, но Беларусь в войне не участвует», - отметил дипломат.

Он также добавил, что Минск не одобряет попытки Запада втянуть белорусское государство в боевые действия. Лавров напомнил реакцию Лукашенко на действия зарубежных стран. Президент Белоруссии твердо предупреждал: «Мало не покажется».

Ранее руководитель МИД России высказался о планах западных государств задействовать Киев против Белоруссии. Как отметил дипломат, Владимир Зеленский сейчас активно продвигает в массы лживую информацию о том, что Минск якобы хочет напасть на Украину. Лавров считает, что глава киевского режима так распинается от своей вседозволенности, поэтому его словам не стоит верить.

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