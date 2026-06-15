Испанский суд приговорил футболиста Мира к 8,5 годам тюрьмы за изнасилование Фото: Shutterstock.

В Испании суд Валенсии приговорил нападающего футбольного клуба «Эльче» Рафу Мира к 8,5 года тюремного заключения за изнасилование, сообщает Cadena SER.

Второй обвиняемый, также футболист, получил 2,5 года лишения свободы и штраф за сексуальное насилие. Приговор также предусматривает выплату потерпевшей компенсации в размере 64 тысяч евро. У стороны защиты есть время для подачи апелляции.

Испанского нападающего задержали в 2024 году. По данным следствия, футболист познакомился в ночном клубе с двумя девушками. Они и обвинили игрока в насилии, сам Рафа Мир уверяет, что все было по обоюдному согласию.

В данный момент «Эльче» готовится к новому сезону в Ла Лиге: клубный футбол находится на паузе из-за чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Ранее окружной суд Берлина приговорил 39-летнего школьного учителя к пяти годам и трем месяцам лишения свободы, признав его виновным по 35 пунктам обвинения, включая изнасилование, хранение детской порнографии и сексуальное насилие над несовершеннолетними. Следствие установило, что жертвами педагога стали его ученицы 16 и 17 лет, а также в 2018 году — 15-летняя девочка.