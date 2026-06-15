Посольство РФ: Гаага тестирует лагеря для пленных из России. Фото:Dmytro Smolienko/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Нидерландов планируют в рамках учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских пленных на случай гипотетического масштабного конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатическую миссию России в Гааге.

Как сообщает ведомство, нидерландские организаторы маневров намерены смоделировать возведение бараков и создание охранного периметра «вдали от линии боевого соприкосновения».

В российском посольстве подчеркнули, что подобные инициативы королевства приобретают «все более гротескные формы», а градус антироссийского абсурда дошел до немыслимого уровня. Дипломаты добавили, что Москва исторически обладает опытом освобождения европейских лагерей и спасения их узников от нацизма.

«Прискорбно осознавать, что в XXI веке такие идеи все еще возникают. Вместе с тем горячим головам следует понимать: при развязывании Европой войны против нашей страны лагеря для пленных здесь уже точно не пригодятся», — сказано в заявлении ведомства.

Накануне Нидерланды завершили участие в программе подготовки украинских солдат Interflex. Программа, начатая четыре года назад, переходит на новую стадию. В обучении участвовали солдаты из 14 стран, координацию осуществляла Британия. Для Нидерландов последняя ротация знаменует завершение участия в Interflex, но сама программа не закрывается.

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