Вэнс заявил, что сделка с Ираном уже подписана в электронном виде Фото: REUTERS.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что сделка с Ираном была подписана в электронном виде еще накануне, 14 июня. Об этом сообщает канал ABC.

"Мы уже подписали сделку в электронном виде вчера", — высказался Джей Ди Вэнс 15 июня.

При этом Вэнс уточнил, что "никакие деньги Ирана" разморожены не были. Американский вице-президент не стал уточнять, какие именно лица подписали сделку в электронном виде.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп объявил о достижении Вашингтоном соглашения с Тегераном после четырех месяцев боевых действий, а официальное подписание меморандума о взаимопонимании запланировано на 19 июня в Швейцарии.

При этом возникли серьезные расхождения в трактовках: в Иране заявили, что переговоры об окончательной мирной сделке начнутся только после разблокировки активов, однако в Белом доме это опровергли, подчеркнув, что никакие средства не будут разморожены до выполнения Тегераном обязательств. Политолог Фархад Ибрагимов в разговоре с KP.RU назвал достигнутое перемирие безусловным плюсом для Москвы.