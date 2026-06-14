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НовостиВ мире14 июня 2026 16:40

Трамп раскрыл, когда будет заключена сделка США и Ирана

Трамп заявил, что сделка США и Ирана будет подписана в течение трех часов
Вениамин ЗАХАРОВ
Трамп заявил, что сделка США и Ирана будет подписана в течение трех часов

Трамп заявил, что сделка США и Ирана будет подписана в течение трех часов

Фото: REUTERS.

Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном будет подписано в ближайшие несколько часов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News.

«Только что поговорил с президентом Трампом. Он сказал, что, по его убеждению, сделка с Ираном будет подписана в течение следующих двух-трех часов», - сообщил журналист телеканала Трей Ингст, ссылаясь на детали беседы с американским лидером.

Ранее президент США заявил, что Вооруженные силы Израиля не должны были атаковать ливанскую столицу перед подписанием сделки между США и Ираном. Из-за этого, как отмечалось, подписание сделки отложилось на несколько часов.

Постпред США при ООН Майк Уолтц в свою очередь также заявил, что сторона США уверена в завершении сделки с Ираном в воскресенье.