Лебедев: ВС РФ нанесли серьезные удары по Днепропетровской области и Запорожью

Лебедев сообщил, что удары российских войск пришлись на города Васильков и Синельниково Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России нанесли мощные удары по Днепропетровской области и Запорожью. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с телеканалом «Царьград».

По его данным, одной из целей стал город Васильков в Запорожской области. Он расположен вблизи линии соприкосновения. Там били по военным частям и подразделениям врага. Лебедев уточнил, что все они небольшие - максимум до 40 человек. Выбор пал на эти части из-за большого скопления техники, именно там ВСУ хранили свои боеприпасы и вооружение.

Второй удар пришелся на днепропетровский город Синельниково. Причем, как отмечает Лебедев, взрыв в населенном пункте был такой силы, что на расстоянии в 8 км от него у людей распахивались окна. Из этого следует, что российские военные атаковали склад с ракетами.

«Была большая детонация и серьезный пожар», - сказал Лебедев, делясь подробностями о ситуации в Синельниково.

Недавно стало известно, что ВКС России нанесли удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по двум пунктам дислокации украинских военных в зоне спецоперации. Противники были ликвидированы на донецком направлении.

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