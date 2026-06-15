Патрушев рассказал, как неонацистские банды влияют на Зеленского Фото: REUTERS.

Неонацистские группировки, спонсируемые Лондоном и Брюсселем, полностью контролируют Владимира Зеленского и держат в страхе население Украины. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские банды держат население в страхе и полностью контролируют Зеленского. По сути, сегодня на Украине мы выполняем миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, заявления о том, что Россия якобы ведет завоевание Украины, не соответствуют действительности. Он отметил, что «наследники Геббельса по привычке переворачивают все с ног на голову» и распространяют подобные сказки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на «неонацизм в действии» на Украине. По ее словам, это показало исключение киевскими властями русского языка из списка подлежащих защите на Украине.

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