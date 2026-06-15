Advance: заявление Гринкевича подорвало нарратив о якобы угрозе РФ Фото: REUTERS.

Заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Александера Гринкевича о том, что Москва не ищет конфликта с альянсом, нанесло серьезный удар по многолетней антироссийской риторике Запада. Об этом пишет хорватское издание Advance.

По мнению аналитиков, признание столь высокопоставленного генерала полностью перечеркивает официальную позицию Брюсселя и Вашингтона.

«Это заявление выбивается из доминирующего нарратива. Даже слишком... Когда главный человек НАТО в Европе говорит, что российские Вооруженные силы не хотят прямого конфликта, целостный образ в представлениях общественности начинает разрушаться», — подчеркивает автор публикации.

В статье отмечается, что европейское общество годами убеждали в неизбежности столкновения. Нападение РФ на Польшу или Прибалтику преподносилось как «вопрос времени», что помогало оправдывать ускоренную милитаризацию Европы, включая рекордные оборонные расходы ФРГ и призывы восточного фланга НАТО «показать Москве зубы».

Напомним, Гринкевич на выставке ILA в Берлине заявил, что Москва не стремится к конфликту с Западом и не планирует нападать на его членов. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на это заявление, отметив, что оно опровергает западную пропаганду об угрозе со стороны России.

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва не планирует нападать на западные страны. Он назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.

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