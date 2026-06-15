МИД: Россия победила в арбитражном суде по правам прибрежного государства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постоянная палата третейского суда в Гааге огласила решение по арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях. Спор рассматривался по Конвенции ООН по морскому праву, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Единогласное решение пяти независимых арбитров (из Алжира, Великобритании, Мексики, России, Республики Корея) завершилось победой России. Требования Украины о возврате контроля над ресурсами, признании Керченского пролива международным и демонтаже Крымского моста отклонены.

Статус Керченского пролива и Азовского моря признан внутренними водами России. Возведение Крымского моста и проверки судов в проливе признаны законными. Временные ограничения на проход иностранных судов в Чёрном море также подтверждены.

Обвинения Украины в нарушении экологического законодательства и подводного культурного наследия признаны несостоятельными. Арбитраж указал на недостатки в проведении ОВОС при строительстве моста, но признал их незначительными.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона удовлетворена решением. Это назвали поражением Украины и Запада в их «юридической войне» против России.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия и Украина судятся уже очень давно. В 2017 году, например, РФ выиграла дело об огромном долге Киева перед Москвой.

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