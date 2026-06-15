МИД РФ: арбитраж в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Арбитраж в Гааге отклонил требование киевского режима о демонтаже Крымского моста. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России на официальном сайте.

«Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося «наказать» крымчан за их выбор в пользу России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что утверждения Украины о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия победила в арбитражном суде по правам прибрежного государства. Международный арбитраж отклонил десятки исков Украины к России.

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