МИД РФ: арбитраж в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста

Арбитраж в Гааге отклонил требование киевского режима о демонтаже Крымского моста. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России на официальном сайте.
«Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося «наказать» крымчан за их выбор в пользу России», - говорится в сообщении.
Отмечается, что утверждения Украины о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными.
Ранее сайт KP.RU писал, что Россия победила в арбитражном суде по правам прибрежного государства. Международный арбитраж отклонил десятки исков Украины к России.
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