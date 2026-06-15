Пилот погиб при крушении паралета в Хакасии, пассажир в тяжелом состоянии. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Сверхлегкий летательный аппарат (паралет) упал в Усть-Абаканском районе Хакасии, пилот скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Отмечается, что в Республике Хакасия транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения паралета.

"В результате происшествия пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажир находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Кроме того, Абаканской транспортной прокуратурой организованы мероприятия на предмет соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего.

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