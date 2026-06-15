Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства Фото: REUTERS.

Россия одержала победу в международном арбитраже по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя решение арбитража в Гааге.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, арбитраж отклонил ключевые требования украинской стороны, связанные с оспариванием суверенитета России над Крымом и прилегающими морскими акваториями.

«Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами», — говорится в заявлении МИД РФ.

В сообщении министерства отмечается, что арбитраж отказал Украине в требованиях о возврате контроля над углеводородными, рыбными и другими ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. Также были отклонены требования о выплате компенсаций и репараций со стороны России за использование этих ресурсов и предполагаемый ущерб.

Российская сторона заявила, что решение арбитража впервые закрепило в юридически обязательной форме статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории.

Кроме того, арбитраж в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев