Блогера Вербицкого* освободили в Ереване после задержания в аэропорту, фото: Эрик Романенко/ТАСС

В Армении был освобождён блогер и математик Михаил Вербицкий*, который был задержан в субботу в ереванском международном аэропорту «Звартноц». Эту информацию РИА Новости предоставила юрист и правозащитник Ани Чатинян.

«Вербицкий* был освобожден сегодня днем. Сейчас он не может покинуть Армению, но в дальнейшем могут открыться варианты, чтобы он покинул страну», - заявила Чатинян.

В январе 2025 года МВД России объявило Вербицкого* в международный розыск, как следует из данных, опубликованных на официальном сайте ведомства. Он распространял откровенно экстремистскую информацию, фейки про армию и призывал к ударам по России.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан за рубежом за определенные административные правонарушения. С 1 сентября 2026 года такое наказание может быть применено за оскорбление военных, распространение ложной информации о спецоперации, злоупотребление свободой СМИ, разжигание ненависти, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и дискредитацию армии.

* - внесен в список террористов и экстремистов в России