Бизнесмен Василий Бойко-Великий отбыл срок заключения и вышел на свободу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Основатель агрохолдинга "Русское молоко" Василий Бойко-Великий, осужденный за растрату в особо крупном размере, отбыл срок наказания и вышел на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение бизнесмена.

"Василий Вадимович Бойко-Великий освобожден 11 июня из СИЗО "Матросская тишина". Он полностью отбыл срок заключения", - рассказал источник.

По его словам, дата освобождения определена в соответствии с действующим законодательством. Также напомнили, что Бойко-Великий не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.

Кроме того, представитель защиты выразил мнение, что рано или поздно обвинительные приговоры в отношении бизнесмена будут полностью отменены за отсутствием доказательств его вины.

Ранее сайт KP.RU писал, что московский суд приговорил чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.