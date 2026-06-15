Три механизатора погибли при ударе ВСУ во время сельхозработ в поле под Брянском

Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле. Фото: aapsky/Shutterstock/Fotodom

Трое механизаторов погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на Селище Почепского района Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале в МАХ.

"Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов", - говорится в сообщении.

По словам врио губернатора, семьям погибших будет оказана вся необходимая материальная помощь.

Накануне стало известно, что мирная жительница погибла в результате атаки беспилотника ВСУ в деревне Сагутьево Брянской области.