Рособрнадзор вынес предупреждения 19 вузам в РФ за нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рособрнадзор направил 19 вузам предупреждения, как сообщает официальный канал ведомства в мессенджере MAX. Информацию о вынесенных предостережениях можно найти в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», - говорится в сообщении.

Предупреждения получили: Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования и Казанский институт финансов, экономики и информатики, а также другие образовательные учреждения. Какие конкретно нарушения были найдены в работе вузов - не уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что 9 июня Рособрнадзор вынес предупреждения четырем вузам за нарушения в процессе организации образовательного процесса.