Умер Валентин Касаткин, экс-посол России в Таиланде и в Португалии

Умер Валентин Касаткин, экс-посол СССР и России в Таиланде и Португалии. Фото: МИД РФ

Умер Валентин Касаткин, экс-посол СССР и России в Таиланде и Португалии. Чрезвычайный и полномочный посол в отставке скончался в Москве на 97-м году жизни 13 июня, об этом сообщили в МИД России.

«Светлая память о прекрасном профессионале и человеке, Валентине Петровиче Касаткине, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что дипломат обладал богатейшим профессиональным опытом и применял свой талант как в условиях холодной войны, так и в период глубоких геополитических сдвигов.

Валентин Петрович Касаткин родился 16 февраля 1930 года в Москве. В 1954 году окончил Московский государственный институт международных отношений, после чего трудился на различных направлениях в центральном аппарате МИД СССР и за рубежом, в том числе в секретариате европейского отделения ООН в Женеве.

С 1984 по 1987 год Касаткин занимал пост чрезвычайного и полномочного посла СССР в Королевстве Таиланд, а также по совместительству был постоянным представителем в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). С 1987 по 1991 год он являлся чрезвычайным и полномочным послом СССР в Португальской Республике.

Ранее KP.RU писал, что на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Гусев, бывший командир спецподразделения «Альфа» Антитеррористического центра ФСБ России.