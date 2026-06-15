Reuters: Детали соглашения США с Ираном обнародуют в ближайшие двое суток Фото: REUTERS.

Детали соглашения между Соединенными Штатами и Ираном будут обнародованы в ближайшие двое суток. Об этом сообщает 15 июня, в понедельник, Reuters, ссылаясь на источник.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил агентству, что подробности сделки будут опубликованы в течение 24-48 часов. О чем именно идет речь в документе, пока не раскрывается.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о подписании сделки с Ираном в электронном виде еще 14 июня, уточнив, что при этом иранские деньги разморожены не были.

KP.RU также писал, что президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании. Соглашение призвано прекратить огонь на всех фронтах, включая Ливан. Однако уже сейчас возникли расхождения в трактовках: в Тегеране заявили, что переговоры о мирной сделке начнутся только после разморозки иранских активов, тогда как в Белом доме это опровергли.