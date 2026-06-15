Трамп рассказал, как прошел телефонный разговор с Путиным

Трамп заявил, что Путин готов к миру на Украине Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп назвал хорошим свой новый телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам президента США, во время телефонного разговора стало известно, что российский лидер открыт для мира на Украине. Трамп в свою очередь выступил за прекращение боевых действий на Украине. Также стороны обсудили меморандум США и Ирана.

Напомним, о разговоре между двумя лидерами накануне, 14 июня, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа Путина и Трампа продолжалась 55 минут.

Ранее сайт KP.RU также писал, что Путин и Трамп согласовали визит спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву для переговоров.