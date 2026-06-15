Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 июня 2026 16:55

Лавров объяснил, каким может быть первый этап урегулирования на Украине

Лавров сделал заявление про первый этап завершения конфликта на Украине
Сергей КУДРИН
Лавров сделал заявление про первый этап завершения конфликта на Украине

Лавров сделал заявление про первый этап завершения конфликта на Украине

Фото: REUTERS.

Договоренности президентов России и США на встрече на Аляске могли бы стать первым шагом к урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Минске.

«Это стало бы важнейшим этапом, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало», - сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на выполнение договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа от 15 августа 2025 года. Ключевые положения предложены США и поддержаны российским президентом.

Лавров также прокомментировал американский план урегулирования: у Москвы есть вопросы к отдельным положениям, но в целом документ рассматривается как основа для дальнейшей работы. В ходе визита в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера Москва ожидает узнать, как Вашингтон будет выполнять достигнутые соглашения.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп пообещал вернуться к теме переговоров по Украине после урегулирования на Ближнем Востоке.