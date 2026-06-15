Трамп сделал заявление по Украине: что пообещал президент США

Трамп заявил, что после завершения иранского конфликта, США примутся за Украину Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном, который он считает завершенным, Соединенные Штаты сфокусируются на украинском урегулировании. Свое заявление американский лидер сделал перед журналистами 15 июня.

«Мы собираемся сосредоточиться на Украине, увидим, сможем ли мы это сделать», — сказал президент США. О каких именно шагах со стороны Вашингтона идет речь, американский лидер не уточнил.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о подписании сделки с Ираном в электронном виде еще 14 июня, уточнив, что иранские деньги разморожены не были. Дональд Трамп позже заверил, что меморандум с Ираном заключен и теперь Ормузский пролив будет открыт для прохождения судов.

Детали мирной сделки между США и Ираном будут обнародованы в ближайшие двое суток, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Соглашение призвано прекратить огонь на всех фронтах, включая Ливан.