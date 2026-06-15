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НовостиВ мире15 июня 2026 16:47

Трамп сделал заявление по Украине: что пообещал президент США

Трамп заявил, что после завершения иранского конфликта США примутся за Украину
Анна АДАМАЙТЕС
Трамп заявил, что после завершения иранского конфликта, США примутся за Украину

Трамп заявил, что после завершения иранского конфликта, США примутся за Украину

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном, который он считает завершенным, Соединенные Штаты сфокусируются на украинском урегулировании. Свое заявление американский лидер сделал перед журналистами 15 июня.

«Мы собираемся сосредоточиться на Украине, увидим, сможем ли мы это сделать», — сказал президент США. О каких именно шагах со стороны Вашингтона идет речь, американский лидер не уточнил.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о подписании сделки с Ираном в электронном виде еще 14 июня, уточнив, что иранские деньги разморожены не были. Дональд Трамп позже заверил, что меморандум с Ираном заключен и теперь Ормузский пролив будет открыт для прохождения судов.

Детали мирной сделки между США и Ираном будут обнародованы в ближайшие двое суток, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Соглашение призвано прекратить огонь на всех фронтах, включая Ливан.