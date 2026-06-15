Средства ПВО сбили 74 украинских беспилотника в течение дня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в течение дня 74 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отмечают в военном ведомстве, в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дроны были ликвидированы на Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Также беспилотники сбили над Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, сайт KP.RU писал, что средства ПВО за минувшие сутки сбили 10 авиационных бомб, две крылатые ракеты «Фламинго» и два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.